Іспанія – Італія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Євро-2024
21:10 - Читать на русском
Іспанія зіграє проти Італії в другому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Іспанія – Італія стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. Головні події гри традиційно опише Футбол 24 у текстовому онлайні.
Іспанія – Італія: анонс матчу Євро-2024
За вивіскою це, ймовірно, найгучніший матч групового етапу Євро-2024. Обидва гранди розпочали турнір з перемоги. Іспанія розгромила хорватів (3:0), а Італія впоралася з Албанією (2:1).
Стартовий склад Іспанії:
Італії:
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