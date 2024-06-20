Іспанія зіграє проти Італії в другому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Іспанія – Італія стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. Головні події гри традиційно опише Футбол 24 у текстовому онлайні.

Іспанія – Італія: анонс матчу Євро-2024

За вивіскою це, ймовірно, найгучніший матч групового етапу Євро-2024. Обидва гранди розпочали турнір з перемоги. Іспанія розгромила хорватів (3:0), а Італія впоралася з Албанією (2:1).

Стартовий склад Іспанії:

Італії: