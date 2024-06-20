На Євро-2024 досі був тільки один матч з супертоповою афішею – Іспанія vs Хорватія. Втім, протистояння "Фурії Рохи" з Італією за статусом на порядок вище. Якихось інших слів для такої вивіски не треба, всі й так все розуміють.

"Вони в захваті від нас": де ла Фуенте розхвалив Іспанію після перемоги над Хорватією на Євро-2024

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Збірна Іспанії стартувала з розгрому хорватів, причому остаточний рахунок 3:0 було організовано ще до перерви. Як завжди, піренейці агресивно пресингували, перекриваючи усі варіанти коротких пасів і вступаючи у інтенсивний відбір після втрат, а їхньою фішкою стали відкривання за спини. Туди шикарно вривались не тільки вінгери й Мората, а і “десятка” Педрі – і вони отримували своєчасні та надзвичайно точні передачі.

Героями першого матчу стали Карвахаль (неймовірно, але це був його дебют на чемпіонатах Європи), Ямал (наймолодший автор асисту в історії Євро) та Мората (відкрив рахунок). Найяскравіші оди виписували 16-річному вінгеру Барси, однак найцікавішу оцінку у соцмережах отримав Альваро.

You could tell me Morata is 27 and I’d believe you. You could tell me he’s 37 and I’d believe you too. You could tell me he’s currently playing for Juve, Atletico, Al Hilal or Napoli and I’d say sure. You could tell me his first tournament was the 2002 World Cup & I’d say I know — Nooruddean (@BeardedGenius) June 15, 2024

"Ви можете сказати мені, що Мораті 27, і я повірю. Можете сказати, що йому 37, і я теж повірю. Можете сказати, що зараз він грає за Юве, Атлетіко, Аль-Хіляль чи Наполі, і я відповім, що так. Ви можете сказати мені, що його першим турніром був Чемпіонат світу 2002 року, і я скажу, що знаю.

Головною несподіванкою першого іспанського матчу на Євро-2024 стали скромні 46% володіння м'ячем. Вперше за 136 ігор "Фурія Роха" поступилась за цим показником. Частково взнаки дається певне спрощення гри під керівництвом Луїса де ла Фуенте – після ватокату Луїса Енріке публіка швидше тішиться цьому факту. Втім, не менше значення відіграє доцільність роботи від контратак після швидких 3:0.

Але чи дійсно Іспанія настільки грізна? Розгром хорватів насправді залишив немало запитань. У команди залетів відносно випадковий перший гол, у другому все вирішив геній Фабіана Руїса та Ямала, а третій стався після кутового – при цьому до 20-х хвилин "картаті" мало що дозволяли "Фурії". Втім, основна претензія не в цьому.

Іспанія явно провалила пресинг, хоча хорватам для цього довелося йти на колосальні ризики. Центр поля піренейців перевантажили одразу п'ятьма гравцями, а фулбеки сміливо йшли вперед по флангах – і картина не змінювалась по ходу матчу. Так, це відкривало простір за спинами – і саме цей мінус у тактиці хорватів призвів до розгрому – але разом з тим вони знущались над "Фурією" в опорній зоні й проводили дуже перспективні атаки.

Іспанії пощастило із реалізацією, а "ватрених" підвела завершальна фаза. Тим не менш, Луїс де ла Фуенте отримав дуже тривожний сигнал. Якби у Златко Даліча була атакувальна ланка рівня збірної Італії, то плюси від авантюрного плану могли б переважити мінуси. До того ж, "Скуадра" тактично й кадрово потужніша в захисті, що дозволяє пресингувати 1-в-1 – хорвати намагались так діяти, але боялись через проблеми позаду. Якби вони грали персоналками по всьому полю, то Фабіан Руїс не отримав би такої свободи.

Взагалі, перший суперник на Євро-2024 допустив немало помилок в стартовому плані (Фабіану Руїсу не придали жодної уваги, а пресинг сипався). Лучано Спаллеті в плані підготовки навряд чи повторить недопрацювання колеги – втім, його Італія у матчі з Албанією не дуже вразила.

Можливо, взнаки дався перехід на четвірку захисників, хоча у спарингах награвали трійку. Вона більш зручна для гравців базового клубу (Інтера). В атаці це проблем не створювало, адже "Скуадра" вибудовувалась у 3-4-3, однак при обороні працювали в 4-1-4-1. Показово, що саме футболісти Інтера привезли найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи – Дімарко помилився з аутом, Бастоні не зорієнтувався, тож довелося відігруватись вже з 23-ї секунди.

Втім, лідери Інтера (Бастоні й Барелла) організували й 2:1 вже на 16-й хвилині, а до перерви апеннінці могли й розгром влаштувати. Особливо вражала сміливість центральних захисників збірної Італії, адже вони заходили на чужу третину, підтискаючи структуру й комбінуючи. Також подобались переведення від Барелли й дії К'єзи на дриблінгу без простору, та і загалом усі футболісти здорово розуміли й реалізовували ідею гри.

У першому таймі все було добре. Італія мала забивати третій гол, однак рятував голкіпер Стракоша. Тим більше неприємним став відкат "Скуадри" по перерві – підопічні Лучано Спаллеті суттєво збавила оберти. Звісно, гра по рахунку мала раціональне зерно, однак це було ризиковано. Албанці довго не розкривались, а потім ледь не відігралися на останніх хвилинах.

Можна сказати, що це був такий план тренера, але ж Італія не вперше вимикається. Схожі історії часто траплялись у відборі до Євро – так було в обох матчах з Україною, з Північною Македонією у Скоп'є та з Англією вдома. Ця нестабільність може дорого коштувати в поєдинку з Іспанією.

Якість гри з першого тайму проти Албанії може створити колосальні проблеми для команди Луїса де ла Фуенте. З іншого боку, "Скуадру" ще не перевіряли інтенсивним пресингом та настільки сильними забіганнями за спину. Буде дуже цікаво подивитись, як обидві топ-збірні проявлять себе на такому серйозному рівні.

Орієнтовні склади на матч Іспанія – Італія

Іспанія: Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья – Педрі, Родрі, Фабіан Руїс – Ямал, Мората, Вільямс

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бастоні, Калафйорі, Дімарко – Фраттезі, Жоржінью, Барелла – К'єза, Скамакка, Пеллегріні

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