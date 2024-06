На Євро-2024 досі був тільки один матч з супертоповою афішею – Іспанія vs Хорватія. Втім, протистояння "Фурії Рохи" з Італією за статусом на порядок вище. Якихось інших слів для такої вивіски не треба, всі й так все розуміють.

"Вони в захваті від нас": де ла Фуенте розхвалив Іспанію після перемоги над Хорватією на Євро-2024

Збірна Іспанії стартувала з розгрому хорватів, причому остаточний рахунок 3:0 було організовано ще до перерви. Як завжди, піренейці агресивно пресингували, перекриваючи усі варіанти коротких пасів і вступаючи у інтенсивний відбір після втрат, а їхньою фішкою стали відкривання за спини. Туди шикарно вривались не тільки вінгери й Мората, а і “десятка” Педрі – і вони отримували своєчасні та надзвичайно точні передачі.

Героями першого матчу стали Карвахаль (неймовірно, але це був його дебют на чемпіонатах Європи), Ямал (наймолодший автор асисту в історії Євро) та Мората (відкрив рахунок). Найяскравіші оди виписували 16-річному вінгеру Барси, однак найцікавішу оцінку у соцмережах отримав Альваро.

