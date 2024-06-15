Іспанці та хорвати зустрічаються на груповому етапі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Іспанія – Хорватія стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.

Іспанія – Хорватія: анонс матчу Євро-2024

Іспанія та Хорватія розпочинають боротьбу в "групі смерті". Востаннє команди зустрічалися у фіналі Ліги націй – "ла роха" виграла по пенальті. На минулому Євро іспанці також обіграли "картатих" в 1/8 фіналу.

Стартові склади команд

Іспанія: Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья – Педрі, Родрі, Руїс – Ямал, Мората, Вільямс.

Запасні: Рая, Реміро, Вів'ян, Меріно, Хоселу, Ольмо, Торрес, Грімальдо, Ляпорт, Баена, Субіменді, Оярсабаль, Навас, Фермін, Перес.

Хорватія: Ліваковіч – Станішіч, Шутало, Понграчіч, Гвардіол – Модріч, Брозовіч, Ковачіч – Майєр, Будімір, Крамаріч.

Запасні: Лабровіч, Івушіч, Ерліч, Влашіч, Перішіч, Маріо Пашаліч, Петковіч, Іванушец, Соса, П'яца, Віда, Юрановіч, Марко Пашаліч, Сучіч, Батуріна.