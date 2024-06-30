Іспанія – Грузія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024
Збірна Іспанії в рамках 1/8 фіналу Євро-2024 зіграє з Грузією. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 між збірними Іспанії та Грузії стартує о 22:00 за київським часом. Поєдинок пройде у Кельні. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.
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Іспанія – Грузія: стартові склади
Іспанія: Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Педрі, Родрі, Фабіан Руїс – Ямал, Мората, Вільямс
Грузія: Мамардашвілі – Какабадзе, Гвелесіані, Кашія, Двалі, Лочошвілі – Чакветадзе, Кітеішвілі, Кочорашвілі – Мікаутадзе, Кварацхелія
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