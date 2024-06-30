Збірна Грузії стала сенсацією Євро-2024. Та що там сенсацією?! Прорив Сакартвело до 1/8 фіналу – справжня казка, в яку ніхто не вірив. На цьому тлі збірну України часто критикують за відсутність сміливості та емоцій, однак порівнювати ці історії не слід. Набагато простіше бути сміливим, коли від тебе нічого не очікують і не вимагають.

"Кварацхелія кращий за всіх іспанців": у лідера Грузії зірвало дах від виходу в плей-офф

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Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Іспанія переможе Грузію (коефіцієнт 1,19). На те, що обидві команди заб'ють, фахівці дають коефіцієнт 2,41. Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

А от тактичний перфоманс картвелі дійсно виглядає цікавішим. Віллі Саньйолю вдалося здивувати не тільки результатом, а і перевтіленням команди. Грузія проходила відбір у "автобусній" моделі зі ставкою на фізичну готовність та емоційну зарядженість – і саме так вона починала дебютний матч проти Туреччини. Втім, пропустивши швидкий гол, команда несподівано знайшла себе.

Зрозумівши, що в атаці виходять цікаві речі, "хрестоносці" все нахабніше лізли вперед. Зрештою, ще до перерви Грузія перетворилась в іншу збірну – з ефективним виходом з-під пресингу, з позиційними ротаціями на чужій половині, з розрізними передачами, відкриваннями між лініями та агресивним контрпресингом. При цьому шалена пристрасть і прекрасна фізична підготовка нікуди не поділись.

Це не значить, що Грузія стала грозою Євро-2024. Підопічні Віллі Саньйоля не здатні підтримувати безперервність атак і часто відкочуються у блок, який зовсім не відповідає рівню турніру. Турки переграли їх, а чехи не вибили тільки дивом – 26:5 за ударами, 11:1 у площину, але тільки 1:1 на табло. 10 сейвів Мамардашвілі відвели від воріт Сакартвело аж три очікуваних голи.

Звісно, була ще перемога над ротованим складом Португалії (хоча резервним його аж ніяк не назвати), яка підтвердила небезпеку грузинських контратак. Там нарешті проявив себе Хвіча, який не тільки відкрив гол, а й накручував по декілька суперників своїм фірмовим дриблінгом. Всі ці скіли знадобляться у протистоянні з Іспанією – в протистоянні, де у Сакартвело знову ніхто не вірить.

І не просто так. Справжньою грозою Євро-2024 можна сміливо називати "Фурію Роху". Три перемоги в "групі смерті" з Італією, Хорватією та Албанією, 48 ударів, 5 голів. "Картатим" забили тричі ще до перерви, а "Скуадра" тільки дивом уникнула тієї ж долі. "Орли" ж навіть за центр поля переходили рідко.

Після першого туру здавалося, що "Фурія Роха" винесла хорватів випадково. У підопічних Луїса де ла Фуенте виникали проблеми під агресивним пресингом, а свій тиск був не надто ефективним – втім, іспанці змусили суперника прийняти авантюрний план з розкриттям простору за спинами. Між тим, ця збірна прямо зараз є найкращою у вертикальному футболі з діагоналями, лонгболами на хід та фланговими контратаками.

Поєдинок з італійцями довів, що єдиний шанс уникнути розгрому – це сидіти низько. І все одно "адзуррі" мали громити, тож грузинам немає резону відсиджуватись в обороні. На "Фурію" необхідно тиснути – але як? Треба ж відібрати м'яч, а значить треба пресингувати, а перекривати одного тільки Родрі тепер замало.

В нинішньому малюнку гри прекрасно розкрився диспетчерський талант Фабіана Руїса (мабуть, найбільш недооціненого іспанського футболіста в останні 10 років). Під його дальні передачі відкриваються супершвидкі й технічні Ямал (знищив хорватів) і Вільямс (познущався над італійцями), а ще є грамотні вривання Педрі та мобільний Мората. А ще є Карвахаль, центрбеки з першим пасом, інтенсивний контрпресинг...

Перелічувати суперзірок та ігрові переваги Іспанії над Грузією можна дуже довго. Очевидно, що всі ставки сьогодні спрямовані на успіх піренейців. Втім, Сакартвело нічого не боїться – на них не ставили і з турками, купу переваг мала Португалія, а у 1/8 фіналу Євро-2024 ніхто й не сподівався на легкий матч.

Підопічні Віллі Саньйоля все одно атакуватимуть на межі емоційного зриву. Інакше вони не вміють. Навряд чи вони створять чергову сенсацію, але дивитись на футбол грузинів цікаво і без результату.

Орієнтовні склади на матч Іспанія – Грузія

Іспанія: Сімон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Педрі, Родрі, Фабіан Руїс – Ямал, Мората, Вільямс

Грузія: Мамардашвілі – Какабадзе, Квірквелія, Кашія, Двалі, Лочошвілі – Чакветадзе, Кітеішвілі, Кочорашвілі – Мікаутадзе, Кварацхелія

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