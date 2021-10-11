Серхіо Бускетс – MVP фіналу чотирьох Ліги націй, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

Скандальний гол Мбаппе у відеоогляді матчу Іспанія – Франція – 1:2

Іспанець зіграв по 90 хвилин у півфіналі з Італією (2:1) та фіналі проти Франції (1:2). У вирішальному матчі хавбек Барселони оформив асист. Втішний приз Бускетс отримав за підсумками обох поєдинків.

Нагадаємо, що "Фурія роха" відкрила рахунок у двобої з французами зусиллями Оярсабаля, але потім пропустила від Бензема та Мбаппе.

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