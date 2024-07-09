Збірні Іспанії та Франції зустрічаються в рамках півфіналу Євро-2024. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Іспанія – Франція розпочнеться о 22:00 за київським часом. Команди вийдуть на поле Альянц Аренb в Мюнхені. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі Megogo за наявності відповідної підписки

Іспанія – Франція: анонс півфіналу Євро-2024

Це буде 36-та очна зустріч в історії протистояння команд. Іспанія здобула 16 перемог, трохи випередивши Францію, яка вигравала 13 разів. Сім матчів завершилися внічию.

Іспанія – Франція: стартові склади

Іспанія:

Франція: