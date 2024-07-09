Іспанія – Франція: стартові склади та онлайн-трансляція півфіналу Євро-2024
9 липня 20:40 - Читать на русском
Збірні Іспанії та Франції зустрічаються в рамках півфіналу Євро-2024. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
завершено
21’ Ламін Ямал
25’ Дані Ольмо
21’ Ламін Ямал
25’ Дані Ольмо
Матч Іспанія – Франція розпочнеться о 22:00 за київським часом. Команди вийдуть на поле Альянц Аренb в Мюнхені. Дивитися гру наживо можна на медіа-сервісі Megogo за наявності відповідної підписки
Іспанія – Франція: анонс півфіналу Євро-2024
Це буде 36-та очна зустріч в історії протистояння команд. Іспанія здобула 16 перемог, трохи випередивши Францію, яка вигравала 13 разів. Сім матчів завершилися внічию.
Іспанія – Франція: стартові склади
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