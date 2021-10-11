Іспанія – Франція: Бускетс розкрив аргументацію рефері з голом Мбаппе – хавбек впевнений в офсайді
Скандальне рішення арбітра Ентоні Тейлора зарахувати забитий Кіліаном Мбаппе у фіналі Ліги націй м'яч спричинило хвилю невдоволення в Іспанії. Півзахисник "Фурії рохи" Серхіо Бускетс розповів деталі епізоду.
"Це офсайд, на нашу думку, але зараз не маємо іншого вибору, як привітати чемпіонів. Ми повинні рухатися далі та зробити крок назустріч новим титулам.
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Ми добре тримали лінію оборони, і Кіліан Мбаппе був у положенні поза грою. Суддя пояснив нам, що Ерік Гарсія мав намір зіграти в м'яч і доторкнувся його", – розповів іспанець у коментарі Mundo Deportivo.
Нагадаємо, що "Фурія роха" відкрила рахунок у фінальному двобої з французами зусиллями Оярсабаля, але потім пропустила від Бензема та Мбаппе. Гол останнього став суперечливим через різні трактування правил.
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