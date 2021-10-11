"Це офсайд, на нашу думку, але зараз не маємо іншого вибору, як привітати чемпіонів. Ми повинні рухатися далі та зробити крок назустріч новим титулам.

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Ми добре тримали лінію оборони, і Кіліан Мбаппе був у положенні поза грою. Суддя пояснив нам, що Ерік Гарсія мав намір зіграти в м'яч і доторкнувся його", – розповів іспанець у коментарі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що "Фурія роха" відкрила рахунок у фінальному двобої з французами зусиллями Оярсабаля, але потім пропустила від Бензема та Мбаппе. Гол останнього став суперечливим через різні трактування правил.

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