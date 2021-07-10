Президент Олімпіка Владислав Гельзін розповів про майбутнє клубу, який напередодні відмовився від участі в УПЛ.

"Можливість того, що Олімпік продовжить виступи, існує. Але вже з іншими інвесторами і керівниками.

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Якщо їхні бажання співпадуть з можливостями, Олімпік може далі грати. Особисто ми підтримуємо це і будемо тільки за, якщо команда продовжить виступи. В якій саме лізі – про це говорити передчасно, але, звичайно, хотілося б, щоб ця справа продовжувалась серед професіоналів", – цитує Гельзіна Sportarena.

Нагадаємо, після офіційного листа Олімпіка УПЛ підтвердила, що донецький клуб виключать з числа учасників Всеукраїнських змагань з футболу серед професіональних команд сезону 2021/22.

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