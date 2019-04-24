Ісмаїлі звернувся до Господа перед матчем з Динамо

Захисник Шахтаря Ісмаїлі попросив допомоги у Всевишнього перед центральним матчем 25-го туру УПЛ з Динамо.

"Господи, захисти мене в бою!" – написав бразилець у Instagram та опублікував світлину афіші матчу між Динамо та Шахтарем.

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Зазначимо, звітний поєдинок зіграють сьогодні, 24 квітня, на НСК Олімпійський у Києві. Стартовий свисток у матчі пролунає о 18:30.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ