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Ісмаїлі звернувся до Господа перед матчем з Динамо

15:41 11 Читать на русском
Ісмаїлі звернувся до Господа перед матчем з Динамо
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі попросив допомоги у Всевишнього перед центральним матчем 25-го туру УПЛ з Динамо.

 

"Господи, захисти мене в бою!" – написав бразилець у Instagram та опублікував світлину афіші матчу між Динамо та Шахтарем.

Динамо – Шахтар: де дивитись матч УПЛ

Зазначимо, звітний поєдинок зіграють сьогодні, 24 квітня, на НСК Олімпійський у Києві. Стартовий свисток у матчі пролунає о 18:30.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Теги
Динамо Динамо Динамо - Шахтар Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар
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