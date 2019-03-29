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Ісмаїлі зможе взяти участь у матчі з Олександрією – його пошкодження виявилося незначним

06:30 287 Читать на русском
Ісмаїлі зможе взяти участь у матчі з Олександрією – його пошкодження виявилося незначним
Ісмаїлі / фото: ФК Шахтар

Захисник "гірників" Ісмаїлі, який отримав травму у контрольному матчі з Олімпіком, незабаром повернеться на футбольне поле.

За інформацією телеканалу Футбол 1 пошкодження бразильця, яке він отримав у спарингу з Олімпіком, виявилося несерйозним й Ісмаїлі зможе взяти участь у найближчих матчах Шахтаря.

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До слова, контрольний матч між Шахтарем та Олімпіком завершився розгромною перемогою "гірників" з рахунком 4:0. Зазначимо, найближчий матч донецька команда зіграє у середу, 3-го квітня з Олександрією, а вже 7-го квітня Шахтаря у 1/4 фіналу Кубка України буде протистояти Динамо.

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Теги
Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар
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