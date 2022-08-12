Чемпіонат Франції, 2 тур

Нант – Лілль – 1:1

Голи: Мозес, 28 – Ісмаїлі, 76

Підопічні Паулу Фонсеки після перемоги в першому турі поїхали в гості до Нанта. І пропустили в середині першої 45-хвилинки – Сімон Мозес з меж воротарського завершив розіграш кутового. Як виявилося, це був єдиний удар господарів у площину воріт за весь матч.

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На другу половину гри Фонсека кинув у бій 32-річного Ісмаїлі, для якого це був дебют за "догів" після відходу з Шахтаря. Джокер спрацював – саме колишній захисник "гірників" зрівняв рахунок на 76-й хвилині. Бразилець розігнав атаку, обігрався з Девідом і ударом з меж штрафного прошив кіпера та приніс Ліллю нічию. Вирвати перемогу гості не змогли, хоча переграли Нант за всіма показниками (володіння 30 на 70, удари в площину 1:5). Окрім, власне, голів.

Команда Фонсеки очолила турнірну таблицю, набравши 4 очки, але всі конкуренти зіграли лише один матч.

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