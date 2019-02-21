toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР ЛІГА ЄВРОПИ

Ісмаїлі: Виїзний матч проти Хоффенхайма повинен стати прикладом для Шахтаря у поєдинку з Айнтрахтом

18:53 176 Читать на русском
Ісмаїлі: Виїзний матч проти Хоффенхайма повинен стати прикладом для Шахтаря у поєдинку з Айнтрахтом
Ісмаїлі у матчі проти Хоффенхайма / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі поділився думками щодо матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

"Ми зіграємо з сильною, чудово підготовленою фізично командою. Тому ми повинні залишатися вірними нашим принципам, бути уважними і спробувати нав'язати супернику свій ігровий стиль.

Айнтрахт – Шахтар: анонс матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи

У нас є всі шанси, щоб привезти з Франкфурта потрібний результат. Виїзний матч проти Хоффенхайма в Лізі чемпіонів повинен стати прикладом для нас.

Матч в Харкові виявився нетиповим. Ми вже на одинадцятій хвилині залишилися в меншості і це, безумовно, вплинуло на нашу гру. Фізично нам довелося дуже важко, а тому, з огляду на умови, в яких довелося грати, результат першого матчу був позитивним", – цитує Ісмаїлі torcedores.com.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Айнтрахт – Шахтар, початок о 19:55. Перша зустріч цих суперників завершилась нічиєю (2:2).

Айнтрахт – Шахтар: німецькі ЗМІ назвали головну зброю "гірників" та спрогнозували їхній стартовий склад

Ліга Європи1/16 фіналуКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матчу
5
хв
Шахтар
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
хв
Айнтрахт Франкфурт
19:55
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук