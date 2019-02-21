Ісмаїлі: Виїзний матч проти Хоффенхайма повинен стати прикладом для Шахтаря у поєдинку з Айнтрахтом

Захисник Шахтаря Ісмаїлі поділився думками щодо матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

"Ми зіграємо з сильною, чудово підготовленою фізично командою. Тому ми повинні залишатися вірними нашим принципам, бути уважними і спробувати нав'язати супернику свій ігровий стиль.

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У нас є всі шанси, щоб привезти з Франкфурта потрібний результат. Виїзний матч проти Хоффенхайма в Лізі чемпіонів повинен стати прикладом для нас.

Матч в Харкові виявився нетиповим. Ми вже на одинадцятій хвилині залишилися в меншості і це, безумовно, вплинуло на нашу гру. Фізично нам довелося дуже важко, а тому, з огляду на умови, в яких довелося грати, результат першого матчу був позитивним", – цитує Ісмаїлі torcedores.com.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги чемпіонів Айнтрахт – Шахтар, початок о 19:55. Перша зустріч цих суперників завершилась нічиєю (2:2).

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