Ісмаїлі відверто оцінив готовність повернутися до тренувань – на зірку Шахтаря очікує перехідний період
Бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі розповів про своє відновлення після травми.
"Відновлення пройшло добре. Процес був довгий – все-таки сім місяців. Я дуже щасливий. Повністю готовий, впевнений в собі, радий, що знову буду тренуватися з командою, і думаю, що багато зможу зробити.
Шахтар вилетів у Туреччину на другий збір – повернення великої зірки "гірників"
У мене ще буде перехідний період після відпустки. Якби не відпустка, напевно, я б уже тренувався з командою. Подивимося, ймовірно, належить два-три дні індивідуальної роботи, а потім зможу приєднатися до загальної групи.
Шкода, що не вдалось взяти участь у першому зборі. Завжди неприємно, коли готовий менше за інших. Можливо, це трохи ускладнює моє завдання, але я сподіваюся, що все складеться добре. Будемо намагатися. Думаю, ми підійдемо готовими до офіційних матчів – і я, і вся команда.
Такої паузи у грі я ще не робив. Дуже чекаю першої гри. Зараз головне – відновитися на сто відсотків і знову стати важливим елементом команди. Сподіваюся, це вийде і всі ми зможемо завоювати трофеї з Шахтарем", – сказав Ісмаїлі у коментарі Shakhtar News.
Нагадаємо, Ісмаїлі залишався поза грою майже сім місяців – захисник травмувався у червні минулого року.
Мив туалети у мечеті, а зараз – мільйонер і суперзірка: призовий кросворд від головного редактора