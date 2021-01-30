"Відновлення пройшло добре. Процес був довгий – все-таки сім місяців. Я дуже щасливий. Повністю готовий, впевнений в собі, радий, що знову буду тренуватися з командою, і думаю, що багато зможу зробити.

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У мене ще буде перехідний період після відпустки. Якби не відпустка, напевно, я б уже тренувався з командою. Подивимося, ймовірно, належить два-три дні індивідуальної роботи, а потім зможу приєднатися до загальної групи.

Шкода, що не вдалось взяти участь у першому зборі. Завжди неприємно, коли готовий менше за інших. Можливо, це трохи ускладнює моє завдання, але я сподіваюся, що все складеться добре. Будемо намагатися. Думаю, ми підійдемо готовими до офіційних матчів – і я, і вся команда.

Такої паузи у грі я ще не робив. Дуже чекаю першої гри. Зараз головне – відновитися на сто відсотків і знову стати важливим елементом команди. Сподіваюся, це вийде і всі ми зможемо завоювати трофеї з Шахтарем", – сказав Ісмаїлі у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, Ісмаїлі залишався поза грою майже сім місяців – захисник травмувався у червні минулого року.

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