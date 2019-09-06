Ісмаїлі відмовився виступати за збірну України – відома причина

Захисник Шахтаря Ісмаїлі розповів про пропозицію від Андрія Шевченка приєднатись до збірної України.

"Знаю Андрія Шевченка. Мені зробили пропозицію, щоб інтегруватися в національну збірну України. Дуже зрадів цьому виклику, адже я міг захищати кольори країни, яка мене так добре прийняла.

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Але в таких ситуаціях потрібно багато всього обміркувати. Я спілкувався зі своєю сім'єю. Також я вірю, що в Україні є молоді гравці, які можуть виконувати цю роботу. У них є всі якості, щоб виступати за збірну України. Тому я прийняв краще рішення для мене – відкинути пропозицію. Але навіть якщо б я його прийняв, то був би не менш щасливий.

Я і справді не розмовляю російською та українською мовами. Хлопці, які перебувають тут багато років, уже прекрасно знають, про що йде мова. В Шахтарі величезна кількість гравців, які розмовляють зі мною одною мовою. Всі тренери, з якими я працював, говорили португальською. Плюс в Шахтарі є перекладач. Тому в мене не було поштовху, щоб почати вчитися", – розповів Ісмаїлі в коментарі Tribuna.

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