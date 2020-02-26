Ісмаїлі: В Португалії буду почуватися ще краще, якщо ми пройдемо Бенфіку

Захисник Шахтаря Ісмаїлі впевнений, що команда добре підготувалася до гри проти Бенфіки та витримає тиск Ештадіу да Луж у четвер.

"Дуже щасливий повернутися в Португалію, я провів тут 3,5 роки. Це був пам'ятний період. Я почуваюсь тут чудово, і буду почуватися ще краще, якщо ми завтра виграємо і пройдемо далі.

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Ми дуже добре проявили себе в першому матчі. Це результат нашої роботи на зборах. Зараз дуже важливо було ретельно підготуватися до цієї гри. В Португалії чудова підтримка вболівальників. Та у нас досвідчені гравці, ми звикли до таких гучних стадіонів", – зазначив Ісмаїлі на передматчевій прес-конференції у Лісабоні.

Нагадаємо, гра на Ештадіу да Луж розпочнеться у четвер, 27 лютого, о 22:00. В першому матчі перемогу з рахунком 2:1 здобула українська команда.

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