Ісмаїлі увійшов у число претендентів на звання найкращого лівого захисника 2018 року за версією L'Equipe

Авторитетне французьке видання L'Equipe вибрало номінантів на найкращого лівого вінгбека в 2018 році. Серед них захисник Шахтаря Ісмаїлі.

Ісмаїлі увійшов у число претендентів на звання найкращого лівого захисника року за версією видання L'Equipe.

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Конкурентами вінгбека Шахтаря стали Марсело (Реал), Ферлан Менді (Ліон), Ендрю Робертсон (Ліверпуль), Давід Алаба (Баварія), Алекс Сандро (Ювентус), Лукас Ернандес (Атлетіко), Жорді Альба ( Барселона) і Александар Коларов (Рома).

Шахтар у 2018 році виграв чемпіонат та Кубок України, а також вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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