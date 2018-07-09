Ісмаїлі: Цей сезон буде для нас складнішим, ніж минулий

Захисник Шахтаря Ісмаїлі поділився очікуваннями від сезону 2018/2019.

"Буде складний сезон. В останніх сезонах ми були дуже сильні і у Динамо не вийшло нас наздогнати. У них молода команда, яка набирається досвіду. Я думаю, що з кожним роком вони будуть ставати сильнішими.

ЧС-2018: у вильоті Бразилії звинувачують Шахтар і його гравців – нещадна критика бразильських фанатів

Вони підписали кілька хороших новачків і цей сезон буде для нас складнішим, ніж минулий. Нам потрібно бути повністю сфокусованими, налаштованими і дуже багато працювати, щоб знову виграти трофеї", – цитує Ісмаїлі телеканал Футбол 1.

Шахтар продовжує підготовку до сезону на зборах в Австрії. Сьогодні "гірники" зіграють проти Вітесса.