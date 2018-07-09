Ісмаїлі: Цей сезон буде для нас складнішим, ніж минулий

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Відео дня: зустріч Буффона в Парижі – бурхливе вогняне шоу від ультрас ПСЖ
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Ярмоленко прибув до тренувального табору Вест Хема – перехід максимально близькийАнглія — 18:23 1293
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ЧС-2018: Росія знову під підозрами в допінгу – "вони вживають цей препарат, мов шампунь у душі"ЧС 2018 — 17:49 1622
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