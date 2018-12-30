Ісмаїлі: Це був хороший рік для Шахтаря та для мене – здійснилася моя мрія про виклик до збірної Бразилії

Захисник Шахтаря Ісмаїлі підсумував 2018 рік та привітав усіх вболівальників з Новим роком.

"Це був дуже хороший рік як для мене персонально, так і для всієї команди. Здійснилася моя мрія про виклик до збірної Бразилії, отримав можливість допомогти Шахтарю виграти ще один чемпіонат України. Так що 2018 рік виявився просто чудовим!

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На мій погляд, найбільш значущим в 2018 році був Тайсон. Це наш лідер, який демонстрував характер і спокій в ключових матчах.

Бажаю всім міцного здоров'я, миру і щастя. І звичайно, безлічі досягнень і перемог, до яких ми прийдемо разом. Нехай 2019 рік стане роком радості для наших фанатів", – цитує Ісмаїлі офіційний сайт Шахтаря.

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