Ісмаїлі травмувався у спарингу проти Словацко

Оборонець донецького Шахтаря Ісмаїлі достроково завершив контрольний поєдинок проти чеського Словацко на зборах у Туреччині. Бразилець зазнав ушкодження.

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Медичний штаб Шахтаря відразу надав Ісмаїлі необхідну допомогу, проте продовжити гру він не зумів. На 36-й хвилині бразильця замінив Валерій Бондар. Пізніше в програмі Футбол NEWS повідомили, що в оборонця забій ліктя, тому його вирішили поберегти.

До слова, матч проти Словацко – останній на першому тренувальному зборі Шахтаря у Туреччині. У четвер, 30 січня, донеччани мають повернутися до України.

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