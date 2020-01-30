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Ісмаїлі травмувався у спарингу проти Словацко

10:13 651 Читать на русском
Ісмаїлі травмувався у спарингу проти Словацко
Ісмаїлі (праворуч) / ФК Шахтар

Оборонець донецького Шахтаря Ісмаїлі достроково завершив контрольний поєдинок проти чеського Словацко на зборах у Туреччині. Бразилець зазнав ушкодження.

Товариські матчі
Шахтар
1
1 : 0
0
Словацко
09:00 30:01:2020
завершено
 

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Шахтар – Словацко: онлайн-трансляція контрольного матчу – "гірники" закривають перший збір основою

Медичний штаб Шахтаря відразу надав Ісмаїлі необхідну допомогу, проте продовжити гру він не зумів. На 36-й хвилині бразильця замінив Валерій Бондар. Пізніше в програмі Футбол NEWS повідомили, що в оборонця забій ліктя, тому його вирішили поберегти.

До слова, матч проти Словацко – останній на першому тренувальному зборі Шахтаря у Туреччині. У четвер, 30 січня, донеччани мають повернутися до України.

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Шахтар – Словацко: онлайн-трансляція контрольного матчу – "гірники" закривають перший збір основою
08:56
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