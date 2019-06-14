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Ісмаїлі стане першим трансфером Фонсеки в Ромі – португалець хоче ще одного екс-гравця "гірників"

13:20 1614 Читать на русском
Ісмаїлі стане першим трансфером Фонсеки в Ромі – португалець хоче ще одного екс-гравця "гірників"
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Рома та Шахтар близькі до домовленості щодо трансферу Ісмаїлі. За 29-річного бразильця "джалороссі" викладуть близько 15 млн євро.

Лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі близький до переходу в Рому. Розмір компенсації за латераля, який стане першим підписанням Паулу Фонсеки у Вічному місті, складе орієнтовно 15 млн євро, повідомляє Forza Roma.

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Бразилець замінить у Ромі Александра Коларова. Серб може продовжити кар'єру в Туреччині, де ним активно цікавиться Фенербахче. До слова, свого часу Ісмаїлі працював із Фонсекою і в Бразі – попередньому клубі португальця.

Крім того, екс-наставник Шахтаря хоче підписати ще одного свого колишнього підопічного. Мова йде про Фреда, який рік тому перебрався в Манчестер Юнайтед, проте поки не зумів адаптуватись в Англії. Очікується, що Рома зробить манкуніанцям пропозицію щодо оренди гравця.

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