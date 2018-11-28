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Ісмаїлі, Швед і 2 гравці Динамо претендують на звання найкращого в УПЛ у листопаді

13:21 942 Читать на русском
Ісмаїлі, Швед і 2 гравці Динамо претендують на звання найкращого в УПЛ у листопаді
Віктор Циганков та Ісмаїлі / ФК Шахтар

Стартувало голосування за звання найкращого гравця листопада в українській Прем'єр-лізі. На нагороду претендують 8 гравців, які представляють відразу шість клубів.

Про старт голосування за найкращого гравця місяця повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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На нагороду претендують переможці номінації "Найкращий гравець туру" (14-й тур – Мар’ян Швед (Карпати), 15-й тур – Микола Шапаренко (Динамо), 16-й тур — Андрій Цуріков (Олександрія), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж листопадових турів: Артем Гордієнко (Зоря), Віктор Циганков (Динамо), Ісмаїлі (Шахтар), Андрій Запорожан (Олександрія), Олександр Філіппов (Десна).

Голосування за звання найкращого відбувається на сайті ліги.

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