Ісмаїлі: Шахтар починає вивчати Динамо

Захисник Шахтаря Ісмаїлі поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо.

"На нас чекає дуже складна гра. Шахтар – Динамо – це українське класико. Далі пройде тільки одна команда – ми розраховуємо лише на перемогу. Важливо якнайшвидше відновитися після Олександрії, щоб бути готовими до Кубка.

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Зараз починаємо вивчати Динамо. Містер пояснить нам важливі тактичні моменти, і, сподіваюся, в неділю ми будемо стовідсотково готові та зможемо добре себе виявити.

Динамо або інший суперник – частіше вони закриваються в обороні й просто чекають помилки з нашого боку, щоб забити гол. Для нас важливо весь час лишатися зосередженими.

Якщо не помилятимемось у наших атаках, то й не втрачатимемо м’яч. Шахтар завжди забиває, і поступово в ході матчу ми також зробимо це. Головне – не пропускати. Ми змагатимемось і намагатимемось пройти до півфіналу", – цитує Ісмаїлі офіційний сайт Шахтаря.

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