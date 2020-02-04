Ісмаїлі розповів, як проходить його реабілітація після неприємної травми ліктя

Захисник Шахтаря Ісмаїлі поділився подробицями свого процесу відновлення після проблем з рукою.

"Я дійсно отримав дуже чутливий удар: суперник коліном влучив мені в лікоть, і сталося защемлення нерва. Був інтенсивний біль. Але, слава Богу, я вже відновився і зараз все добре. Нічого страшного, я готовий майже на сто відсотків.

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На першому зборі було важливо набрати форму, і в цьому допомогли товариські матчі. З кожним днем ​​ми почуваємося краще, фізичні кондиції вже на хорошому рівні. Тепер постараємося краще підготуватися тактично. Бенфіка? Зрозуміло, що ти завжди думаєш про суперника, стежиш за його матчами... Але у нас є достатньо часу, щоб зараз ще не забивати собі голову грою опонента, а думати більше про свою команду. Упевнений, що якраз до першого поєдинку ми будемо повністю готові і постараємося перемогти", – підкреслив Ісмаїлі у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, матчі між "гірниками" і Бенфікою в рамках 1/16 Ліги Європи відбудуться 20 та 27 лютого.

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