Ісмаїлі розповів про роботу під керівництвом Каштру

Захисник Шахтаря Ісмаїлі прокоментував метод роботи нового головного тренера Луїша Каштру.

"Не скажу, що відбулися якісь величезні зміни. Але Каштру прийшов зі своєю філософією. Йому подобається, коли у нас є 2-3 тактичні схеми, які ми можемо використовувати протягом одного матчу.

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Все залежить від того, як йде поєдинок, як ми можемо помінятися, змінити позицію і при цьому не міняти гравців. Наш тренер дуже вимогливий в тактичних питаннях", – цитує Ісмаїлі Tribuna.com.

Луїш Каштру очолив Шахтаря цього літа, змінивши на посаді Паулу Фонсека, який перебрався у Рому.

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