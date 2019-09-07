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Ісмаїлі розповів про роботу під керівництвом Каштру

12:07 312 Читать на русском
Ісмаїлі розповів про роботу під керівництвом Каштру
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі прокоментував метод роботи нового головного тренера Луїша Каштру.

"Не скажу, що відбулися якісь величезні зміни. Але Каштру прийшов зі своєю філософією. Йому подобається, коли у нас є 2-3 тактичні схеми, які ми можемо використовувати протягом одного матчу.

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Все залежить від того, як йде поєдинок, як ми можемо помінятися, змінити позицію і при цьому не міняти гравців. Наш тренер дуже вимогливий в тактичних питаннях", – цитує Ісмаїлі Tribuna.com.

Луїш Каштру очолив Шахтаря цього літа, змінивши на посаді Паулу Фонсека, який перебрався у Рому.

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Теги
Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар Луїш Каштру Луїш Каштру
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