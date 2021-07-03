"Я почав працювати на тиждень раніше, ніж усі, через те, що мав серйозну травму коліна. Усе добре, але, на жаль, коли повернувся до тренувань з командою, відчув дискомфорт. Зараз знову займаюсь індивідуально, намагаюсь потроху інтегруватися в команду, більше працюючи у фітнесі для зміцнення м'язової тканини. Сподіваюся, уже за кілька тижнів зможу працювати в загальній групі.

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Дискомфорт я відчув ще під час першого тижня роботи з командою. Та буває по-різному: то відчуваєш біль, то ні. Повторюся, слід потроху інтегруватися й повертатися до команди. Сподіваюсь, проблем не виникне, я почуватимусь краще та допомагатиму Шахтарю, працюючи з усією групою гравців.

Новий тренерський штаб? Зрозуміло, що зараз усе трохи відрізняється від того, до чого ми звикли. Раніше ми говорили португальською, проте італійську я також розумію. Ми і зараз спілкуємось, а згодом, гадаю, розумітимемо все на 100 відсотків. Наразі в нас дещо інша робота, багато тактичного напряму. На жаль, я не надто довго займався з командою, але бачу, що всім гравцям подобається й вони задоволені тренуваннями. Усі прагнуть виявити себе якнайкраще цього року.

Знайомство з новачками? Так, звісно ж, ми вже поспілкувалися. Більше з Марлоном і Педрінью, адже ми розмовляємо однією мовою. Бачу, що вони гарні гравці й допоможуть команді. Вони інтегруються і будуть частиною колективу", – поділився Ісмаїлі в коментарі Shakhtar News.

Відзначимо, що бразилець, який у попередніх кампаніях був лідером донеччан, у сезоні 2020/21 провів на полі лише 3 зустрічі через важку травму коліна.

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