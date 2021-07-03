Ісмаїлі розкрив деталі свого відновлення після важкої травми – повернення відкладається
Захисник Шахтаря Ісмаїлі прокоментував свою реабілітацію після тривалого періоду без футболу.
"Я почав працювати на тиждень раніше, ніж усі, через те, що мав серйозну травму коліна. Усе добре, але, на жаль, коли повернувся до тренувань з командою, відчув дискомфорт. Зараз знову займаюсь індивідуально, намагаюсь потроху інтегруватися в команду, більше працюючи у фітнесі для зміцнення м'язової тканини. Сподіваюся, уже за кілька тижнів зможу працювати в загальній групі.
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Дискомфорт я відчув ще під час першого тижня роботи з командою. Та буває по-різному: то відчуваєш біль, то ні. Повторюся, слід потроху інтегруватися й повертатися до команди. Сподіваюсь, проблем не виникне, я почуватимусь краще та допомагатиму Шахтарю, працюючи з усією групою гравців.
Новий тренерський штаб? Зрозуміло, що зараз усе трохи відрізняється від того, до чого ми звикли. Раніше ми говорили португальською, проте італійську я також розумію. Ми і зараз спілкуємось, а згодом, гадаю, розумітимемо все на 100 відсотків. Наразі в нас дещо інша робота, багато тактичного напряму. На жаль, я не надто довго займався з командою, але бачу, що всім гравцям подобається й вони задоволені тренуваннями. Усі прагнуть виявити себе якнайкраще цього року.
Знайомство з новачками? Так, звісно ж, ми вже поспілкувалися. Більше з Марлоном і Педрінью, адже ми розмовляємо однією мовою. Бачу, що вони гарні гравці й допоможуть команді. Вони інтегруються і будуть частиною колективу", – поділився Ісмаїлі в коментарі Shakhtar News.
Відзначимо, що бразилець, який у попередніх кампаніях був лідером донеччан, у сезоні 2020/21 провів на полі лише 3 зустрічі через важку травму коліна.
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