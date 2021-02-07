Бразильський захисник "гірників" Ісмаїлі виділив найцінніший для себе результативний постріл, який вплинув на подальшу долю команди.

"Вірю, що це був м'яч в ворота Манчестер Сіті. Це була надважлива перемога для нас. Нам дуже потрібен був цей м'яч і ця перемога, щоб пройти у наступний етап Ліги чемпіонів.

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Крім того, забити гол такій команді як Манчестер Сіті, яка ще не програвала в чемпіонаті, це запам'яталося назавжди. Це найкращий м'яч, який я забив за Шахтар", – зізнався Ісмаїлі в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2017/18 Шахтар обіграв Манчестер Сіті з рахунком 2:1 і пройшов у плей-офф турніру, де в 1/8 фіналу поступився римській Ромі.

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