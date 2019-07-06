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Ісмаїлі підбив підсумки спарингів із Юрдінгеном та Копенгагеном

15:30 135 Читать на русском
Ісмаїлі підбив підсумки спарингів із Юрдінгеном та Копенгагеном
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі прокоментував результати контрольних матчів проти Юрдінгена (1:1) та Копенгагена (2:1).

"Товариські матчі на даному етапі зборів дуже важливі, щоб адаптуватися і набрати ігровий темп. З Копенгагеном провів на полі вже більше часу і відчував себе комфортніше.

Шахтар – Копенгаген – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Відмінний суперник, який змусив нас побігати і попрацювати, але більшу частину часу ми контролювали хід подій. Обидва поєдинки дня вийшли непростими: спекотно, трохи висока трава, що ускладнювало завдання. Мені подобається більше прохолодна температура.

Проте це хороша контрольна робота для нас, яка допоможе підготуватися до сезону. Нам ще потрібно попрацювати, щоб набрати найкращу фізичну форму", – цитує Ісмаїлі офіційний сайт Шахтаря.

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Юрдінген Юрдінген Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар Копенгаген Копенгаген Товариські матчі
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