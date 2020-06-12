Ісмаїлі озвучив головну мету Шахтаря на кінцівку сезону

Бразильський захисник "гірників" Ісмаїлі поділився думками щодо майбутнього чемпіонства донецької команди.

"Ми добре відновили чемпіонат – перемогли у класико і матчі з Десною. Але, на мій погляд, команда ще не в ідеальному стані, адаптація йде повним ходом, і з кожним днем ​​ми відчуваємо себе краще підготовленими.

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Переживаємо інші, абсолютно нові моменти, до яких не звикли: різні протоколи і обмеження. Однак вони необхідні, ми це прекрасно розуміємо. Бачити порожні стадіони найскладніше. Фанат – серце футболу, і я сподіваюся, що все нормалізується, а трибуни знову будуть заповнені.

У нас хороша перевага в турнірній таблиці, але це не розслабляє нас. Мета – виграти титул якомога швидше, і з кожною перемогою ми до неї наближаємося. У неділю можемо зробити ще один дуже важливий крок до чемпіонства", – цитує Ісмаїлі офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, після 25-го туру Шахтар впевнено лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 65 очок. Наступний поєдинок підопічні Каштру проведуть проти Колоса 14 червня. Початок зустрічі о 17:00.

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