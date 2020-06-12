toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ПЕРША ЛІГА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Ісмаїлі озвучив головну мету Шахтаря на кінцівку сезону

06:30 21 Читать на русском
Ісмаїлі озвучив головну мету Шахтаря на кінцівку сезону
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Бразильський захисник "гірників" Ісмаїлі поділився думками щодо майбутнього чемпіонства донецької команди.

"Ми добре відновили чемпіонат – перемогли у класико і матчі з Десною. Але, на мій погляд, команда ще не в ідеальному стані, адаптація йде повним ходом, і з кожним днем ​​ми відчуваємо себе краще підготовленими.

Клопп блокував трансфер зірки Шахтаря в Ліверпуль – донеччани просили "божевільну" суму

Переживаємо інші, абсолютно нові моменти, до яких не звикли: різні протоколи і обмеження. Однак вони необхідні, ми це прекрасно розуміємо. Бачити порожні стадіони найскладніше. Фанат – серце футболу, і я сподіваюся, що все нормалізується, а трибуни знову будуть заповнені.

У нас хороша перевага в турнірній таблиці, але це не розслабляє нас. Мета – виграти титул якомога швидше, і з кожною перемогою ми до неї наближаємося. У неділю можемо зробити ще один дуже важливий крок до чемпіонства", – цитує Ісмаїлі офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, після 25-го туру Шахтар впевнено лідирує у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 65 очок. Наступний поєдинок підопічні Каштру проведуть проти Колоса 14 червня. Початок зустрічі о 17:00.

Пічічі мав зріст 154 см, помер молодим, а його славі заздрили тореадори: яким був перший культовий форвард Іспанії

blog_ava
Де Пена – про життя в Україні: Це не та країна, де у мене багато друзів
11 червня
4496
Теги
Шахтар Шахтар Десна Десна Ісмаїлі Ісмаїлі
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
7
хв
Ювентус
21:45
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук