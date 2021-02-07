"Переїзд в Україну став для мене чимось дуже важливим. Я поїхав із Бразилії дуже рано і прожив три з половиною роки в Португалії. Було просто: мова та сама, клімат не відрізняється від бразильського. Але коли я приїхав сюди, це для мене зовсім інший світ. Я пам'ятаю, що приїхав взимку, було дуже холодно. Для мене це було щось супернове.

Срна зізнався, чому відмовив Барселоні

Насправді, я дуже добре адаптувався до країни. Я вже вісім років тут перебуваю. Україна дуже багато мені дала. Шахтар дуже багато мені дав, тому мені подобається жити тут. Спочатку ми жили в Донецьку. Це місто, де є наш стадіон, наша тренувальна база – одна з найкращих у світі. Зараз ми живемо в Києві, і президент намагається зробити все, щоб у нас були найкращі умови для роботи.

Також я думаю, що тут є багато можливостей. Це столиця. Тут є все для нас і наших дітей. Я не можу скаржитися. Я обожнюю Україну", – поділився Ісмаїлі в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

Шахтар завершив зимові збори перемогою – дубль Коноплянки, довгоочікуваний камбек Ісмаїлі, помилки Бондаря