Ісмаїлі: Не брав слухавку, коли викликали у збірну Бразилії

Захисник Шахтаря Ісмаїлі поділився спогадами про виклик до збірної Бразилії в березні 2018 го. Гравець порапив до заявки команди на спаринги проти Росії та Німеччини, але так і не дебютував.

"Це момент, який запам'ятається на все життя. Пам'ятаю, закінчилося тренування, деяких гравців вже викликали до збірних. Ми тренувалися в Києві, мені зателефонував директор збірної. Я не знав, що це за номер, тому не взяв слухавку. Подумав, що незнайомий номер – навіщо я буду відповідати?

Ісмаїлі назвав свій найпам'ятніший матч за Шахтар

А потім Тайсон написав мені: "Слухай, візьми слухавку, зі збірної хочуть з тобою поговорити". Подумав, що це якийсь жарт Тайсона. Навіть не вірив, що мені хтось зі збірної може зателефонувати. Я знав, наскільки сильний лівий захисник збірної, тому я все це списав на жарт. Але Едуардо Гаспаро, який був директором збірної тоді, зателефонував і сказав мені, що мене викликають.

Це був дуже особливий момент для мене. Але тоді я ще не вірив до кінця. Потім Тайсон зателефонував мені ще раз, каже: "Давай, ми на тебе чекаємо, що ти думаєш? Давай приїжджай". Але перше, що спало на думку – перші кроки, які зробив, граючи в футбол в своєму маленькому місті, а зараз досяг виклику у збірну. Це запам'ятовується. Без всяких сумнівів, представляти збірну своєї країни – це просто реалізація мрії. Ти досягаєш до найвищого рівня своєї кар'єри. Ти бачиш, що все, що ти зробив, було того варте. Ось твоя робота визнана", – розповів Ісмаїлі для Shakhtar TV.

"Наразі Шахтар – фаворит на папері": чому німці били "гірників", чи заслуговував на вилучення Хочолава і хто – джокер?