Ісмаїлі назвав причини поразок від Динамо

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"Тайсон охолоне", – Палкін прокоментував ситуацію з трансфером бразильця
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Литва – Україна: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020Євро-2020 — 08:00 9205
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Євро-2020: Нідерланди перемогли Німеччину у матчі з шістьма голами: сирі німці, неймовірні "ораньє" та важливість VARЄвро-2020 — 03:39 10650
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Україна U-21 програла Фінляндії у відборі до Євро-2021: "перший млинець" Ротаня, фарт фінів та перфоманс ЯаскелайненаЗбірна України U-21 — 6 вер 5479
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