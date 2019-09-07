Ісмаїлі назвав причини поразок від Динамо

Захисник Шахтаря Ісмаїлі пояснив негативну статистику в матчах з Динамо.

"Динамо дуже закривається, коли грають з нами. Команда повністю сідає на захист і вичікує наших помилок. На жаль, ми здійснюємо деякі помилки і Динамо забиває нам. Поразки і складності були більше через наших помилок, а не завдяки їхнім заслугам.

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Циганков відмінний гравець. У нього є хороші якості і його чекає велике майбутнє. Він буде дуже важливий для збірної України", – цитує Ісмаїлі Tribuna.com.

У 6 стартових турах УПЛ Шахтар набрав 18 очок – максимальну кількість. Динамо має лише 8, але у киян є матч в запасі проти Маріуполя.

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