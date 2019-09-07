toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА U-21 - ФІНЛЯНДІЯ U-21 ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ісмаїлі назвав причини поразок від Динамо

11:05 279 Читать на русском
Ісмаїлі назвав причини поразок від Динамо
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі пояснив негативну статистику в матчах з Динамо.

"Динамо дуже закривається, коли грають з нами. Команда повністю сідає на захист і вичікує наших помилок. На жаль, ми здійснюємо деякі помилки і Динамо забиває нам. Поразки і складності були більше через наших помилок, а не завдяки їхнім заслугам.

Ісмаїлі відмовився виступати за збірну України – відома причина

Циганков відмінний гравець. У нього є хороші якості і його чекає велике майбутнє. Він буде дуже важливий для збірної України", – цитує Ісмаїлі Tribuna.com.

У 6 стартових турах УПЛ Шахтар набрав 18 очок – максимальну кількість. Динамо має лише 8, але у киян є матч в запасі проти Маріуполя.

Мораєса – достатньо: чому Ісмаїлі не потрібний збірній України

blog_ava
Євро-2020: Нідерланди перемогли Німеччину у матчі з шістьма голами: сирі німці, неймовірні "ораньє" та важливість VAR
03:39
10650
Теги
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
58
хв
Литва
19:00
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук