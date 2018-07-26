Ісмаїлі міг стати гравцем Атлетіко, – Вацко

Англія — 00:23 410
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Зінченко має піти чи залишитись – фанати Манчестер Сіті визначились зі своїм вердиктом
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Ярмоленко опинився у "будинку жахів" через Вест Хем, а його конкурент не здаєтьсяАнглія — 25 лип 2021
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