Ісмаїлі міг стати гравцем Атлетіко, – Вацко

Відомий український телекоментатор Віктор Вацко розповів про бажання мадридського Атлетіко підписати оборонця донецького Шахтаря Ісмаїлі в літнє трансферне вікно.

Команда Дієго Сімеоне намагалася підписати лівого оборонця Шахтаря. Про це відомий коментатор розповів в ефірі телеканалу Футбол 1.

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За інформацією Вацка, пропозиція "матрацників" була серйозною, проте боси донеччан відхилили її. Нагадаємо, що в червні Ісмаїлі продовжив контракт з Шахтарем. За умовами нового контракту, клаусула бразильця складає 100 млн євро. Чинна угода Ісмаїлі діє до літа 2023 року.

У сезоні 2017/18 Ісмаїлі провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.