Ісмаїлі: Мені буде важко піти з Шахтаря – клуб не відпускає гравців легко

Захисник Шахтаря Ісмаїлі розповів, чому йому буде важко перейти в інший клуб. Клаусула бразильця становить 100 мільйонів євро.

"Звичайно, я радий, що до мене проявляють інтерес. Це ознака того, що я добре справляюся з роботою. Але мені дуже важко піти, тому що у мене є контракт ще на чотири роки.

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Звичайно, для мене було б важливо зіграти в новій лізі з великими видовищністю і конкурентоспроможністю.

Шахтар зазвичай не відпускає гравців легко, але давайте подивимося, чи може що-небудь таке статися. Якщо це щось хороше для мене і клубу, я сподіваюся, все пройде найкращим чином", – цитує Ісмаїлі ESPN.

Нагадаємо, Ісмаїлі перейшов у Шахтар в 2013-у році з португальської Браги. Відтоді бразилець зіграв за "гірників" 121 матч, в яких забив 11 голів.

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