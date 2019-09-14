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Ісмаїлі – Тайсону: Ти ледь не пошкодив моє коліно

23:24 44 Читать на русском
Ісмаїлі – Тайсону: Ти ледь не пошкодив моє коліно
Ісмаїлі / фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі пожартував зі свого одноклубника Тайсона, якого випадково відправив у нокаут в матчі проти Зорі (4:3).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
89’ Жуніор Мораєс
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергін 35’
Богдан Лєднєв 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергін
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуніор Мораєс
86’ Богдан Лєднєв
89’ Жуніор Мораєс

"Радий, що з тобою все добре. Але наступного разу будь обережніший, ти ледь не пошкодив моє коліно", – написав Ісмаїлі у сторіс у своєму Instagram.

Шахтар – Зоря: Тайсон отримав моторошну травму та покинув поле на ношах

Нагадаємо, що Тайсон зазнав моторошного пошкодження у матчі проти Зорі, коли отримав удар ногою по голові від Ісмаїлі. Бразильця в підсумку забрали з поля на ношах.

Додамо, що Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютному матчі за "гірників".

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Теги
Шахтар - Зоря Тайсон Тайсон Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар
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