Ісмаїлі – Тайсону: Ти ледь не пошкодив моє коліно

Захисник Шахтаря Ісмаїлі пожартував зі свого одноклубника Тайсона, якого випадково відправив у нокаут в матчі проти Зорі (4:3).

"Радий, що з тобою все добре. Але наступного разу будь обережніший, ти ледь не пошкодив моє коліно", – написав Ісмаїлі у сторіс у своєму Instagram.

Шахтар – Зоря: Тайсон отримав моторошну травму та покинув поле на ношах

Нагадаємо, що Тайсон зазнав моторошного пошкодження у матчі проти Зорі, коли отримав удар ногою по голові від Ісмаїлі. Бразильця в підсумку забрали з поля на ношах.

Додамо, що Шахтар перестріляв Зорю в надрезультативному матчі (4:3), а Коноплянка відзначився асистом у дебютному матчі за "гірників".

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