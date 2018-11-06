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Ісмаїлі – найкращий гравець УПЛ у жовтні

13:09 121 Читать на русском
Ісмаїлі – найкращий гравець УПЛ у жовтні
Ісмаїлі / фото: ФК Шахтар

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками жовтня. Ним став захисник Шахтаря Ісмаїлі.

Захисник Шахтаря Ісмаїлі визнаний найкращим футболістом Прем'єр-ліги у жовтні. В активі бразильця 52% голосів уболівальників, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Друге місце посів хавбек Динамо Віктор Циганков (33% голосів), замкнув почесну трійку Владислав Кулач (10%).

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Дмитро Шастал, Денис Безбородько, Андрій Борячук, Сергій Гринь та Алан Патрік набрали менше 5% голосів. Всього в опитуванні взяли участь близько 6,5 тисяч вболівальників.

Нагадаємо, у жовтні 28-річний Ісмаїлі зіграв у 3 матчах УПЛ, у яких Шахтар здобув 2 перемоги над Арсеналом-Київ та Десною, а також зіграв унічию із Зорею.

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УПЛ Динамо Динамо Ворскла Ворскла Головне Найкращий гравець місяця в УПЛ Ісмаїлі Ісмаїлі Владислав Кулач Владислав Кулач Віктор Циганков Віктор Циганков Шахтар Шахтар
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