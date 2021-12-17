Ісмаїлі – Марлосу: "Ти все ще можеш допомогти Шахтарю"
12:22 - Читать на русском
Захисник донеччан Ісмаїлі зворушливо звернувся до вже колишнього хавбека "гірників" Марлоса.
"Воїне, щирі вітання з усією твоєю історією в Україні, а особливо – у Шахтарі. Було дуже приємно разом грати з тобою ці вісім років.
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Важко дивитися, як ти їдеш, бо я знаю, що ти все ще можеш нам дуже допомогти. Я сумуватиму за тобою, брате. Бажаю тобі та твоїй сім'ї успіхів. Міцно обіймаю, Марлосе", – написав Ісмаїлі у своєму Instagram.
Нагадаємо, Шахтар ухвалив рішення не продовжувати контракт з натуралізованим бразильцем. 33-річний футболіст, найімовірніше, працевлаштується на батьківщині.
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