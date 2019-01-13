Ісмаїла Сарр зацікавив Арсенал

Атакувальний півзахисник французького Ренна Ісмаїла Сарр потрапив до сфери зацікавлень лондонського Арсенала.

Арсенал збирається підписати молодого сенегальця влітку, повідомляє Le 10 Sport.

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"Каноніри" нібито вже отримали згоду Сарра на переїзд на Емірейтс під час наступного трансферного вікна. Також на 20-річного вінгера претендують італійські гранди – міланський Інтер і столична Рома.

У сезоні 2018/19 Ісмаїла Сарр у Лізі 1 зіграв 19 матчів, у яких забив 5 м'ячів і віддав 5 результативних передач. Нинішній сезон є вже третім на професійному рівні для вихованця Метца.