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Іслоч похизувалася голом свого легіонера – білоруси пригадали легендарний м'яч Шевченка у ворота Реала

18:26 289 Читать на русском
Іслоч похизувалася голом свого легіонера – білоруси пригадали легендарний м'яч Шевченка у ворота Реала
Андрій Шевченко / Фото ФК Динамо

Поки європейський футбол оговтується від наслідків коронавірусу, вся увага прикута до чемпіонату Білорусі.

Іслоч здолала Белшину (2:1) в рамках 8-го туру чемпіонату Білорусі. Особливо красивим видався другий гол господарів у виконанні гвінейського легіонера Момо Янсане.

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Прес-служба білоруського клубу побачила схожість між голом Янсане та легендарним пострілом екс-форварда Динамо Андрія Шевченка у ворота Реала в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів сезону 1998/99.

Нагадаємо, тоді кияни розписали нічию з мадридцями (1:1), але в домашньому матчі українці перемогли (2:0).

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Теги
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