"Ісландія набагато складніша за Боснію": Лунін виділив сильні сторони суперника України у битві за вихід на Євро-2024
Воротар збірної України Андрій Лунін поділився очікуваннями від поєдинку за путівку на чемпіонат Європи-2024 проти Ісландії.
"Усе добре, гарне вийшло тренування, спробували газон. Поле середнє, але зараз така пора року… Настрій у команді бойовий, по-іншому не може бути. Залишилася вирішальна гра. Треба якнайкраще підготуватися та віддати все.
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Ісландія набагато складніша за Боснію і Герцеговину, бо це організована команда, ще більш силова. Як на мене, з трохи більшим досвідом. Гра буде набагато важчою та складнішою, вимогливішою. Ми до цього йшли. Якщо хочеш потрапити на Євро, треба обігравати будь-кого.
Важка ситуація в Україні впливає на нас щодня. Уже багато про це говорили: коли йдеш на тренування, а в тебе вискакують усі новини. Нам не тяжче, ніж людям в Україні, але це по-своєму впливає. Ми зробимо все, аби країна, люди пораділи. Це хоч трохи, та важливо", – цитує Луніна прес-служба УАФ.
Зауважимо, що вже сьогодні, 26-го березня, збірна України зійдеться у протистоянні з Ісландією за право потрапити на чемпіонат Європи-2024.
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