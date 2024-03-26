"Усе добре, гарне вийшло тренування, спробували газон. Поле середнє, але зараз така пора року… Настрій у команді бойовий, по-іншому не може бути. Залишилася вирішальна гра. Треба якнайкраще підготуватися та віддати все.

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Ісландія набагато складніша за Боснію і Герцеговину, бо це організована команда, ще більш силова. Як на мене, з трохи більшим досвідом. Гра буде набагато важчою та складнішою, вимогливішою. Ми до цього йшли. Якщо хочеш потрапити на Євро, треба обігравати будь-кого.

Важка ситуація в Україні впливає на нас щодня. Уже багато про це говорили: коли йдеш на тренування, а в тебе вискакують усі новини. Нам не тяжче, ніж людям в Україні, але це по-своєму впливає. Ми зробимо все, аби країна, люди пораділи. Це хоч трохи, та важливо", – цитує Луніна прес-служба УАФ.

Зауважимо, що вже сьогодні, 26-го березня, збірна України зійдеться у протистоянні з Ісландією за право потрапити на чемпіонат Європи-2024.

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