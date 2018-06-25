Ісландія – Хорватія: прогноз на матч чемпіонату світу-2018

Ісландія та Хорватія зустрінуться 26 червня в Ростові-на-Дону на груповому етапі чемпіонату світу-2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Ісландія – Хорватія відбудеться на Ростов Арені 26 червня о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Ісландія – Хорватія, прогноз букмекерів на матч ЧС-2018:

Фахівці авторитетної британської контори William Hill вважають збірну Хорватії фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу "шахових" складає 2,10. Можливий тріумф ісландців оцінюється балом 3,50, а нічия – 3,30.

Схожі коефіцієнти пропонують і австрійці з Bwin. На перемогу збірної Хорватії в заключному матчі групового етапу чемпіонату світу-2018 коефіцієнт становить 2,15. Потенційний успіх ісландської національної команди та нічия оцінюються однаковим балом – 3,40.

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Відзначимо, тренер збірної Хорватії Златко Даліч заявив, що Ракітіч, Манджукіч і ще 3 хорвати не зіграють проти Ісландії. Доля острів'ян залежить не тільки від звітного поєдинку: навіть мінімальна перемога в матчі проти Хорватії не гарантує ісландцям вихід у плей-офф, якщо Нігерія не програє Аргентині в паралельному матчі.