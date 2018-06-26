Ісландія – Хорватія: анонс матчу ЧС-2018

Ісландія та Хорватія зіграють у матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2018. Анонс матчу читайте на сайті "Футбол 24".

Ісландія – Хорватія

26 червня, 21:00. Ростов-на-Дону, Ростов Арена

Головний арбітр: Сандро Річчі (Бразилія)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Збірна Хорватії після ефектної розгромної перемоги над Аргентиною (3:0) набрала 6 очок та достроково вийшла у плей-офф ЧС-2018 з Групи D. Команда Даліча, вирішивши головне турнірне завдання, може дозволити собі зіграти резервним складом. Принаймні головний тренер "шашкових" напередодні вже анонсував значні кадрові пертурбації на матч проти "вікінгів". Однак навряд чи варто сподіватись, що навіть не основним складом балканці легко дозволять Ісландії взяти три очки. Тим паче, що математично хорвати ще не гарантували собі першої сходинки в квартеті.

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Ісландія, яка має у своєму активі всього 1 очко, ділить 3-4 місце в групі з Аргентиною, випереджаючи "альбіселестес" завдяки кращій різниці забитих та пропущених голів. Острів'яни спочатку зуміли вистояти під натиском Мессі та компанії (1:1), а згодом поступились Нігерії за усіма статтями (0:2). Відтак команді Хадльгрімссона потрібно перемагати Хорватію, щоб зачепитись за другу сходинку, яку наразі посідає Нігерія (3 пункти). При цьому "вікінги" ще й зобов'язані забивати якомога більше м'ячів, адже саме додаткові показники можуть вирішити долю другої путівки від Групи D у плей-офф. Якщо ж Нігерія обіграє Аргентину, то ісландці втратять будь-які шанси на продовження боротьби.

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"Вікінги", феєрично виступивши на Євро-2016, без сумніву, не здадуться без бою та спробують створити ще одне футбольне диво вже на Мундіалі. Тим паче, що підопічні Хадльгрімссона не так давно перемагали Хорватію у відборі до ЧС-2018 (1:0). Зрештою, саме Ісландія відправила "шашкових" у стикові матчі, вигравши ту кваліфікацію. Чому б не повторити подвиг знову?

Кадри

На лаві запасних збірної Хорватії, найпевніше, залишаться Ракітіч, Ребіч, Манджукіч та Врсалько. Ці футболісти "сидять" на жовтих картак, і наставник "шашкових" Златко Даліч вже заявив, що не ризикуватиме їхньою участю в плей-офф. Не варто очікувати появи на полі з перших хвилин і лідера хорватів Луки Модріча, якому дадуть шанс перепочити. А ось Марсело Брозовіч вже назбирав достатню кількість попереджень та пропустить гру через дискваліфікацію.

Збірна Ісландії підходить до гри без кадрових втрат та готова зіграти найсильнішим складом.

Орієнтовні склади

Ісландія: Халлдорссон – Магнуссон, Р. Сігурдссон, Арнасон, Сайварссон – Б'ярнасон, Гуннарссон, Г. Сігурдссон, Гісласон – Бодварссон, Фіннбогасон

Хорватія: Калініч – Піваріч, Віда, Чорлука, Єдвай – Брадаріч, Бадель – Перішіч, Ковачіч, П'яца – Крамаріч

Прогноз "Футбол 24" – 1:2