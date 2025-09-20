Перепустки на виїзний матч збірної України проти Ісландії у відборі чемпіонату світу з футболу 2026 року вже можна придбати.

Національна збірна України 10 жовтня проведе у Рейк’явіку поєдинок третього туру кваліфікації на чемпіонат світу 2026 проти Ісландії. Українська асоціація футболу оголосила про початок продажу квитків для фанів, які планують підтримати команду на виїзді.

Для гостьових уболівальників виділили сектор J, що розташований із кутовим оглядом поля. Вартість квитка для дорослих становить 6 900 ісландських крон (близько 2 340 грн), для дітей та підлітків віком до 16 років – 3 450 крон (приблизно 1 170 грн). Квитки можна придбати за посиланням.

Матч відбудеться на стадіоні Лейгардальсведлюр. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

