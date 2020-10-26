Півзахисник мадридського клубу Іско залишився незадоволений кількістю ігрового часу в Реалі, на що поскаржився своїм одноклубникам прямо під час матчу 7-го туру Ла Ліги проти Барселони (3:1).

Іспанське шоу El Partidazo de Movistar Plus розібрало спіч Іско до своїх одноклубників під час матчу проти Барселони, який потрапив до об'єктивів телекамер.

Зідан зіткнувся із опозицією в Реалі – п'ятірка зірок хоче відставки тренера

"Якщо він (Зідан – прим.) хоче замінити мене, то робить це на 50-й або 60-й хвилині гри. А іноді навіть у перерві. Але якщо хоче випустити мене, то робить це аж на 80-й!" – невдоволено казав Іско партнерам на трибунах Камп Ноу.

Під час промови Іско Лука Модріч та Марсело посміхались, а Лука Йович дивився в телефон, не звертаючи уваги на розмову між гравцями, повідомляє видання AS.

Нагадаємо, 28-річний іспанський хавбек у поточному сезоні зіграв за Реал лише у 4 матчах (в середньому він проводив на полі трохи більше 30 хвилин). Весь поєдинок проти Барселони Іско просидів на лаві запасних.

Ганебна помилка VAR, яку доводять унікальні кадри, провал Мессі й грандіозна серія Рамоса, або Зізу завжди повертається