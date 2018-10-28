Іско заявив, що Реалу не треба плакати через втрату Роналду, – Кріштіану одразу відповів

Хавбека Реала Іско дратують згадки у пресі Роналду після невдач "вершкових".

Півзахисник Реала Іско попросив пресу не згадувати про Роналду, повідомляє Marca.

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"Ви, хлопці, постійно ставите такі запитання. Протягом всього сезону. Але у мене поки не було можливості відповісти.

Нам не потрібно обговорювати тих, хто зараз не в Реалі, немає сенсу обговорювати тих, хто пішов. Мені не вистачає травмованих Бейла і Карвахаля, але в цьому є різниця, тому що вони – гравці Реала.

У нас в складі є футболісти, здатні забивати і створювати моменти. Нам не можна плакати і переживати з приводу відходу з команди того, хто як хотів продовжувати за неї грати", – сказав Іско.

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Слова іспанця передали Роналду, на що він лаконічно відповів.

"Правильно, можете не плакати", – сказав Кріштіану.

У поточному сезоні Ла Ліги Реал забив 13 голів у 9 матчах. Для порівняння, у тих самих 9 матчах Серії А Роналду забив 5 голів та віддав 5 результативних передач.