Іско зацікавлений у переході в ПСЖ, – ЗМІ

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Іско наступного літа може стати гравцем французького Парі Сен-Жермен.

У переїзді на Парк де Пренс зацікавлений сам 26-річний хавбек, запевняє Paris United.

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Цього тижня президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі нібито мав зустріч із Іско та його агентом і обговорив можливість переходу іспанця в літнє трансферне вікно. Крім того, представник півзахисника також запланував зустрічі з іншими топ-клубами, які зацікавились Іско. Серед них Барселона, англійські МЮ і Челсі, а також Ювентус.

Чинна угода Іско з Реалом діє до літа 2022 року. У нинішньому сезоні він перестав бути беззаперечним гравцем основи, а керманич "вершкових" Сантьяго Соларі будує гру в атаці навколо інших виконавців.

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