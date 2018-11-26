toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Іско зацікавив 4 європейські топ-клуби

20:52 509 Читать на русском
Іско зацікавив 4 європейські топ-клуби
Іско / Reuters

Півзахисник мадридського Реала Іско потрапив до сфери зацікавлень чотирьох європейських клубів.

За атакувальним хавбеком слідкують представники відразу 4-х європейських топ-клубів. Про це повідомляє Calciomercato.com.

Реал та Баварія знову зганьбились, Гвардіола знущається над командою Ярмоленка: головні підсумки євровікенду

За інформацією видання, 26-річним іспанцем цікавляться лондонський Арсенал, а також низка італійських клубів – Мілан, Наполі та туринський Ювентус. Перепоною на шляху трансферу Іско може стати цінник мадридського Реала. "Вершкові" прагнуть отримати за півзахисника не менше 70 млн євро.

Таку суму може дозволити собі витратити лише Юве. Решта клубів не готові платити за гравця більше 50 млн. У сезоні 2018/19 Іско втратив місце в основі мадридців і провів лише 12 матчів у всіх турнірах (2 м'ячі).

Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Реал Мадрид Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Арсенал Арсенал Ювентус Ювентус Мілан Мілан Наполі Наполі Італія Трансфери Арсенала Трансфери Мілана
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Неймар покине ПСЖ за 200 млн євро, – ЗМІ
    Франція — 22:10551 Неймар покине ПСЖ за 200 млн євро, – ЗМІ
23
год
:
15
хв
Хоффенхайм
22:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук