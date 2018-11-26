Іско зацікавив 4 європейські топ-клуби

Півзахисник мадридського Реала Іско потрапив до сфери зацікавлень чотирьох європейських клубів.

За атакувальним хавбеком слідкують представники відразу 4-х європейських топ-клубів. Про це повідомляє Calciomercato.com.

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За інформацією видання, 26-річним іспанцем цікавляться лондонський Арсенал, а також низка італійських клубів – Мілан, Наполі та туринський Ювентус. Перепоною на шляху трансферу Іско може стати цінник мадридського Реала. "Вершкові" прагнуть отримати за півзахисника не менше 70 млн євро.

Таку суму може дозволити собі витратити лише Юве. Решта клубів не готові платити за гравця більше 50 млн. У сезоні 2018/19 Іско втратив місце в основі мадридців і провів лише 12 матчів у всіх турнірах (2 м'ячі).