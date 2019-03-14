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Іско, який не користувався довірою Соларі: Повернення Зідана – це хороша новина для всіх

14 березня 22:20 335 Читать на русском
Іско, який не користувався довірою Соларі: Повернення Зідана – це хороша новина для всіх
Іско та Зінедін Зідан / Соцмережі

Хавбек Реала Іско прокоментував повернення Зінедіна Зідана у команду.

"Зміни починаються зараз, і нам потрібна підтримка вболівальників. У цієї команди є максимальні вимоги, вона повинна боротися за всі трофеї. Це був не найкращий сезон, але ми працюємо, щоб бути там, де клуб заслуговує. Це змушує нас повернутися ще більш сильними.

"Забудьте про минуле, ми починаємо з нуля", – Зідан звернувся до гравців Реала

Ми всі знаємо Зідана, знаємо, яким він був гравцем і який він тренер. Його повернення – це хороша новина для всього клубу. Він любить Реал, що і показав, повернувшись в команду", – цитує Іско Marca.

Зідан провів перше тренування після повернення в Реал

Нагадаємо, іспанський хавбек не користувався довірою колишнього наставника "вершкових" Сантьяго Соларі. Останній повний матч Іско провів 12 грудня минулого року проти ЦСКА у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Теги
Іспанія Іско Іско Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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