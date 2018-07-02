Іско: Сьогодні найсумніший день у моїй кар'єрі

Хавбек збірної Іспанії Іско прокоментував поразку від Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Сьогодні найсумніший день у моїй кар'єрі, але це футбол і він не припиняється.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Життя не припиняється. Прийшов час встати, як ми це робили завжди. Я пишаюся, що захищаю цю країну", – цитує Іско Twitter національної команди.

Іспанія у серії післяматчевих пенальті поступилася Росії та покидає Мундіаль.

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