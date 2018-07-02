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Іско: Сьогодні найсумніший день у моїй кар'єрі

1 липня 23:17 188 Читать на русском
Іско: Сьогодні найсумніший день у моїй кар'єрі
Іско / Фото: ФІФА

Хавбек збірної Іспанії Іско прокоментував поразку від Росії в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Сьогодні найсумніший день у моїй кар'єрі, але це футбол і він не припиняється.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Життя не припиняється. Прийшов час встати, як ми це робили завжди. Я пишаюся, що захищаю цю країну", – цитує Іско Twitter національної команди.

Іспанія у серії післяматчевих пенальті поступилася Росії та покидає Мундіаль.

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ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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ЧС 2018 Іспанія - Росія Іспанія Іспанія Іско Іско
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