Іско провів перемовини з Манчестер Сіті, – AS

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Іско невдовзі може перейти до англійського Манчестер Сіті.

Агент 26-річного хавбека зустрівся з представниками Манчестер Сіті, повідомляє AS.

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За інформацією видання, сторони провели попередні перемовини й переїзд Іско на Альбіон може статися в найближче трансферне вікно. Іспанець має чинний контракт із Реалом до 2022 року, яким передбачена клаусула в розмірі 700 млн євро.

Однак, "вершкові" можуть відпустити його за суттєво меншу суму, оскільки Іско перестав бути провідним гравцем Реала. У сезоні 2018/19 в його активі 11 матчів у Ла Лізі, в яких він забив лише 1 м'яч і віддав 2 асисти.

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